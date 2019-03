Huawei Y6 2019, notch a goccia e cover in pelle

Luca Colantuoni,

In attesa dell’annuncio della serie P30, Huawei ha aggiornato il catalogo 2019 con un altro modello della serie Y. Il nuovo Huawei Y6 2019 ha chiaramente specifiche inferiori a quelle degli Huawei Y9 2019 e Y7 2019 (l’unico disponibile in Italia al momento), ma possiede alcune caratteristiche interessanti, tra cui un ampio schermo con notch a goccia e una cover in finta pelle per la colorazione marrone.

Huawei Y6 2019 possiede uno schermo LCD da 6,09 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). Il rapporto di aspetto 19.5:9 indica la presenza di un notch a goccia (design Dewdrop) nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. La capsula auricolare è stata ricavata nel bordo superiore, in cui sono stati nascosto anche i sensori di luminosità e prossimità. La cover di colore nero e blu è in plastica, mentre quella di colore marrone è in finta pelle con cuciture lungo il contorno.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek Helio A22, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel (obiettivo con apertura f/1.8), moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM), radio FM, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e batteria da 3.020 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Il prezzo è circa 150 euro.

Huawei annuncerà presto una versione economica del Nova 4. Il Nova 4e dovrebbe avere uno schermo da 6,15 pollici con notch a goccia, processore Kirin 710, tre fotocamere posteriori e fotocamera frontale da 32 megapixel. Ulteriori dettagli verranno divulgati nei prossimi giorni.