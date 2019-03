Asus mette Alexa nei suoi router

Antonino Caffo,

Asus ha confermato la possibilità di gestire alcuni modelli di router direttamente tramite Alexa Voice Service (AVS), controllando alcune funzioni attraverso i comandi vocali.

Stando a quanto comunicato dalla compagnia, con la sola imposizione della voce ognuno potrà eseguire alcune attività peculiari, peraltro molto comode senza dover accedere alla mask del terminale via computer o smartphone (ove previsto). Ad esempio, basterà dire “Alexa, chiedi al router di attivare/disattivare le reti guest” o anche “Alexa, chiedi al router di spegnere la connessione internet” oppure di abilitare la modalità Gaming e Multimediale e verificare il livello di sicurezza.

Tra i router compatibili ci sono: Blue Cave, RT-AC88U, RT-AC3100, GT-AC5300, RT-AC5300, Lyra, Lyra mini, Lyra Trio, Lyra Voice, RT-AX88U. C’è però un’operazione da compiere per attivare Alexa sui punti di connessione. Per attivare basta collegare il PC, notebook o dispositivo mobile al proprio router Asus e accendere il supporto ad Alexa con una delle seguenti modalità: chiedere ad Alexa di attivare la skill router via voce con il comando “Alexa, apri router Asus” oppure visitare Amazon Alexa sul computer o tramite app, cercare la skill router Asus e cliccare su “Attiva”. I seguenti commandi sono supportati dal Router ASUS:

Alexa, apri Router ASUS.

Alexa, chiedi al Router ASUS di accendere la rete ospiti.

Alexa, chiedi al Router ASUS di accendere la rete ospiti per 3 ore.

Alexa, chiedi al Router ASUS di spegnere la rete ospiti.

Alexa, chiedi al Router ASUS di sospendere Internet.

Alexa, chiedi al Router ASUS di riattivare la connessione Internet.

Alexa, chiedi al Router ASUS di attivare la modalità di gioco.

Alexa, chiedi al Router ASUS di attivare la modalità Multimediale.

Alexa, chiedi al Router ASUS di aggiungere un nuovo dispositivo. (WPS)

Alexa, chiedi al Router ASUS di ricominciare.

Alexa, chiedi al Router ASUS di aggiornare il firmware.

Alexa, chiedi al Router ASUS di verificare il livello di sicurezza.

Alexa, chiedi al Router ASUS quanti dispositivi siano collegati.

Alexa, chiedi al Router ASUS di abilitare suono Surround.