Asus annuncia il Rog Zephyrus S

Se c’è un settore dei computer che non vive di grosse delusioni o cali di vendite, questo riguarda i notebook per il gaming.

Il motivo? Beh, siamo nel mezzo di un segmento che necessita di evoluzioni continue, che procedono di pari passo con gli sviluppi di software dalle richieste energetiche crescenti. Per questo, creare portatili che siano potenti, belli da vedere e comodi da usare, è una sfida che va avanti da tempo e che vede in Asus un’assoluta protagonista.

Il Rog Zephyrus S GX531 è il più recente prodotto del genere che arriva dalla compagnia, ufficializzato proprio oggi, dopo una serie di indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane. Questo laptop da gioco ultrasottile e dalle alte potenzialità giustifica un prezzo così elevato di 3.199 euro? Viste le specifiche, diremmo proprio di si.

Partiamo dalle dimensioni: Zephyrus S è il 12% più sottile rispetto all’originale Zephyrus (GX501) ma anche più potente, grazie al processore Intel CoreTM i7-8750H e alla scheda grafica Nvidia GeForce GTX 2080 (Max-Q). Ha cornici ridotte, display da 15.6 pollici e frequenza di aggiornamento di 144Hz, in uno chassis solitamente dedicato a schermi da 14.2 pollici. Il telaio è robusto ed è certificato dallo standard Military MIL-STD-810G. Non è tutto: a bordo un sistema di raffreddamento garantisce prestazioni ottimali, anche grazie alla tecnologia proprietaria Active Aerodynamic System (AAS). Il Rog, come si può vedere dalle specifiche di cui sopra, è un prodotto premium, c’è poco da dire.

Asus ROG Zephyrus S (GX531) è disponibile in Italia dal 4 marzo in anteprima su Asus eShop e negli Asus Gold Store a un prezzo consigliato al pubblico di 3.199 euro. Tutti coloro che lo acquisteranno entro il 31 marzo 2019, riceveranno in omaggio un paio di cuffie Rog Delta.