Tesla Pickup in arrivo alla fine dell’anno

Filippo Vendrame,

Tesla Pickup arriverà entro la fine dell’anno. Questa notizia arriva direttamente da Elon Musk, sotto forma di risposta ad un messaggio su Twitter da parte di un utente. Trattasi di una notizia molto interessante perché di questo particolare autoveicolo elettrico si specula già da un po’ di tempo. Già in passato il CEO di Tesla aveva accennato della possibilità che il Pickup potesse arrivare nel corso del 2019 ma la nuova dichiarazione di Musk sembra confermare quanto affermato in passato.

Entrare in questa particolare nicchia di mercato sarebbe molto importante per Tesla visto che altri player di auto elettriche stanno investendo molto nei pickup. Musk ha anche evidenziato ulteriori aspetti di questo progetto come il suo design che si caratterizzerà per delle linee futuristiche. Il CEO di Tesla ha pure affermato di essere particolarmente eccitato per il futuro lancio di questo modello di autovettura che “ama” già. Del Tesla Pickup non si sa moltissimo. Sul design particolare, già in passato Musk aveva fatto sapere che il Tesla Pickup sarebbe assomigliato ai veicoli futuristici presenti nel film Blade Runner. Inoltre, il CEO di Tesla aveva parlato anche della possibilità che questo veicolo avrebbe potuto disporre di 6 posti e di un’autonomia compresa tra le 400 e le 500 miglia a seconda della batteria scelta.

Dettagli, comunque, molto vaghi ma condivisi in maniera intelligente per mantenere alta l’attenzione su questo prodotto. Elon Musk, del resto, è sempre stato un ottimo comunicatore.

Non rimane quindi che attendere pazientemente i prossimi mesi per capire i pani di Tesla per il suo Pickup elettrico. Anche se adesso appare chiaro che arriverà entro la fine dell’anno, non è dato di sapere quando effettivamente entrerà in produzione.