Google, Material Theme nella barra di ricerca

Marco Locatelli,

Nei mesi scorsi Google ha cominciato a dare qualche “pennellata” di Material Theme al suo motore di ricerca, partendo dai risultati delle ricerche per la versione desktop del sito web google.com. Da pochissimo però la nuova grafica targata bigG ha fatto il suo esordio anche nella pagina principale del popolare motore di ricerca.

Se infatti fino a poco fa il Material Theme compariva solamente dopo aver effettuato una ricerca, ora il nuovo design compare già dalla pagina principale di Google.com. Questo significa che la tradizionale finestrella orizzontale dentro la quale inserire l’oggetto della ricerca è diventata più stretta e con bordi arrotondati, a forma di pillola.

Passando sopra la barra di ricerca con il mouse, quest’ultima si attiva con una sorta di animazione che simula un sollevamento della stessa, che va a creare un’ombreggiatura di effetto. Anche i pulsanti “Cerca con Google” e “Mi sento fortunato” sono leggermente arrotondati.

Il nuovo look con Material Theme è ora presente anche nella home page di Google Immagini. La nuova grafica arrotondata è arrivata su Google.com in versione mobile già a metà dicembre, mentre di recente Google ha cominciato ad implementare il Material Theme nell’app Google per Android.

Di recente tanti altri servizi di Google hanno abbracciato il Material Theme, come Google Maps per Android, G Suite e Google Voice per Android e iOS.