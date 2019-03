Windows 10 19H1 build 18351 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18351 di Windows 10 19H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi di una nuova build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che debutterà ufficialmente nel corso del mese di aprile 2019. Il change log non è particolarmente significativo e mette in luce solamente una lista di correttivi e di ottimizzazioni.

Questa assenza di novità non deve stupire in quanto Windows 10 19H1 è oramai alla fine del suo percorso di sviluppo e Microsoft si sta concentrando solamente sulla risoluzione dei problemi per fare in modo che il nuovo grande aggiornamento di Windows 10 sia pronto al debutto in tempo. Inoltre, la casa di Redmond intende evitare i problemi occorsi con Windows 10 October 2018 Update e quindi sta vagliando con attenzione ogni singolo byte dell’aggiornamento per renderlo perfetto. Nel corso del mese di marzo dovrebbe arrivare la build RTM di Windows 10 19H1 e quindi non sarebbe strano se nelle prossime settimane il gigante del software acceleri la frequenza del rilascio delle build per permette agli Insider di testare tutti i correttivi apportati.

Per quanto concerne questa nuova build, Microsoft evidenzia la presenza di una serie di problematiche ancora presenti. Il suggerimento, dunque, è quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine adibite ai test.

Si ricorda, infine, che una volta pronto, questo aggiornamento prenderà il nome ufficiale di Windows 10 April 2019 Update. Una volta iniziata la sua distribuzione ufficiale, Microsoft si dedicherà immediatamente allo sviluppo di Windows 10 19H2 che arriverà nel corso dell’autunno e che potrebbe portare al debutto il nuovo browser Edge basato su Chromium.