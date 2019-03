Fitbit lancia Versa Lite, Inspire e Inspire HR

Antonino Caffo,

Fitbit ha deciso di rinnovare la sua offerta di smartwatch per il fitness economici, aperti a tutti, pur rinnovando in piccole parti design e funzionalità. Ecco allora Versa Lite Edition, Inspire e Inspire HR, tre modelli ai quali si aggiunge Ace 2, variante 2019 della smartband per bambini vista nel 2018.

A conti fatti, Fitbit Versa Lite è una versione appunto più economica dell’ottimo Versa dal quale eredita forme ma perde in quanto a funzionalità. Ad esempio, non ha la possibilità di riprodurre musica, di tracciare alcune attività sportive e perde anche Fitbit Coach, l’assistente degli allenamenti. Arriva però in due nuove colorazioni (magenta e azzurro), con un prezzo di 159,99 euro e altre caratteristiche della famiglia: display a colori, watchface personalizzabili, tracciamento di passi, calorie e sonno, monitoraggio del battito cardiaco, notifiche, autonomia di 4 giorni.

Inspire e Inspire HR sono invece due activity tracker con schermo touch, impermeabili, autonomia da 5 giorni e monitoraggio di attività, assieme a calorie bruciate e sonno. L’unica differenza tra i due è la presenza nel secondo del sensore per il battito cardiaco e dei colori. Fitbit Inspire è disponibile nelle colorazioni Nero e Sangria al prezzo di 69,99 euro; Inspire HR è disponibile nelle colorazioni nero, lilla bianco e nero al costo di 99,99 euro.

Come anticipato, arriva anche la nuova versione di Ace 2, con cinturino personalizzabile, protezione contro gli schizzi d’acqua e leggere cadute. Ha inoltre una batteria che dura cinque giorni e attività di tracciamento da parte dei genitori, assieme al parental control. Fitbit Ace 2 sarà disponibile questa estate nelle colorazioni anguria/verde acqua e blu notte/giallo limone al costo di 69,99 euro. La disponibilità di tutti è praticamente immediata, visto che le spedizioni partiranno nei prossimi giorni.