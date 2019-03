Google Assistant su Android TV in italiano

Marco Locatelli,

Importante aggiornamento “nostrano” per Android TV. L’Assistente di Google è infatti ufficialmente disponibile anche in lingua italiana sul sistema operativo del robottino verde per smart tv.

Una bella novità che permetterà d’ora in avanti agli utenti italiani di poter sfruttare tutte le funzioni di Google Assistant semplicemente parlando in italiano e senza quindi dover utilizzare i comandi inglesi, non particolarmente complicati ma comunque non nella nostra lingua.

Insieme all’italiano fanno il loro esordio su Google Assistant per Android TV anche tedesco, portoghese (brasiliano) e spagnolo. Con queste aggiunte il totale degli idiomi supportati arriva a otto. Le lingue già supportate sono inglese, francese, giapponese e coreano. Un risultato ancora lontanissimo rispetto a quanto è disponibile sulla versione per smartphone del servizio, dove è possibile accedere alle funzionalità in ben 19 lingue.

Se si dispone di un televisore con Android TV è probabile che sarà necessario attendere che il produttore del dispositivo aggiorni il firmware per poter avere accesso alle nuove lingue.

Per quanto riguarda le tv che non dispongono di piattaforma Android TV, l’Assistente Google – come fa sapere Google sulla pagina di supporto ufficiale del servizio – è disponibile in inglese, francese, tedesco, coreano e spagnolo. Ma presto sarà disponibile anche in altre lingue.

Come già annunciato lo scorso anno, inoltre, tra le future novità del servizio Google Assistant la compatibilità con l’applicazione Messaggi per Android con un’implementazione che ricorda molto Google Allo, la prima piattaforma di messaggistica del colosso di Mountain View a supportare l’assistente vocale.