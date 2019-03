Google Assitant prenota al ristorante con Duplex

Marco Locatelli,

Grazie a Google Duplex – l’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View capace ad esempio di gestire le telefonate con esseri umani – Assistant sarà in grado di prenotare al ristorante.

Una novità che ha un retrogusto di fantascientifico, ma che lascerà l’amaro in bocca agli utenti italiani: Duplex, infatti, sarà disponibile in questa fase iniziale solo negli Stati Uniti d’America, e nello specifico in 43 paesi USA, dopo una recente espansione della copertura. PEr avere una copertura totale degli Stati Uniti mancano solo Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Montana, Nebraska e Texas.

Non solo la feature è al momento un’esclusiva geografica, ma anche dal punto di vista hardware è ancora limitata: Duplex funziona infatti solo con smartphone Google Pixel anche se bigG ha fatto sapere che nelle prossime settimane la funzione verrà implementata su altri device. Secondo la pagina di supporto del servizio, Duplex dovrebbe arrivare su quasi tutti i device con Android 5.0 Lollipop o versione successiva, nonché la maggior parte degli iPhone con Google Assistant installato.

Una volta che Google Assistant ha effettuato una prenotazione al posto dell’utente umano grazie a Duplex, viene automaticamente creato l’appuntamento sul calendario, con tanto di email di conferma. Ovviamente lo staff del ristorante saprà di non essere in contatto con un cliente in carne ed ossa ma con una IA che ne fa le veci, visto che durante la conversazione questo particolare viene comunicato.

Se un ristorante dovesse utilizzare un sistema di prenotazione online di qualsiasi tipo, Google Assistant non effettuerà la chiamata e utilizzerà invece il servizio Prenota con Google. Ad ogni modo, quello che l’utente (per ora solo americano) deve fare è semplicemente chiedere a Google di prenotare un tavolo. A tutto il resto ci penserà l’assistente.