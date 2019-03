Meizu Note 9, fotocamera da 48 megapixel

Luca Colantuoni,

Dopo aver comunicato che il Meizu Zero non verrà mai realizzato, il produttore cinese ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti. Il Meizu Note 9 possiede infatti una fotocamera posteriore da 48 megapixel e un processore Snapdragon 675, come il recente Redmi Note 7 Pro, del quale può diventare il principale concorrente. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

Il Meizu Note 9 ha una cover in vetro con lati curvi e uno schermo 2.5D da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2244×1080 pixel). L’inusuale rapporto di aspetto 18.7:9 indica la presenza di un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale con sensore da 20 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0. Lo screen-to-body ratio pari all’89,23% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici superiore (3 millimetri), inferiore (5,35 millimetri) e laterali (3,1 millimetri).

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 675 a 2 GHz, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage (assente lo slot microSD). Per la fotocamera principale posteriore è stato scelto un sensore Samsung GM1 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con sei lenti e apertura f/1.7. La fotocamera secondaria ha invece un sensore da 5 megapixel e viene sfruttata per rilevare la profondità.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Flyme 7.2. Due funzionalità (Hyper Gaming e Game Mode 3.0) ottimizzano le risorse e disattivano le notifiche durante il gioco.

Il Meizu Note 9 sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco e blu a partire dall’11 marzo. I prezzi sono 1.398 yuan (4GB+64GB) e 1.598 yuan (4GB+128GB e 6GB+64GB).