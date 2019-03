Panasonic lancia il proiettore PT-RQ50K

Panasonic ha svelato PT-RQ50K, il suo primo proiettore laser a 3 chip DLP Solid Shine da 50 mila lumen e risoluzione True 4K. Si tratta di uno strumento di business per eventi live e di intrattenimento, un solo sistema che promette, secondo l’azienda, lo stesso potenziale di più proiettori a luminosità inferiore, così da risparmiare su costi di installazione e configurazione.

Il nuovo modello, unisce la qualità di diffusione all’interno di una struttura all-in-one, versatile e maneggevole. La presenza di un’unità laser-phosphor Solid Shine rossa e blu separate permette di godere di un avanzato livello di riproduzione del colore, per immagini vivide e suggestive. Ecco cosa ha detto l’azienda durante la presentazione:

La crescente diffusione della proiezione experience oriented durante eventi live e nell’intrattenimento tematico è alla base dello sviluppo di RQ50K – sono le parole di Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Business – oggi più che mai, le proiezioni avvengono in spazi eterogenei e creano esperienze memorabili per gli spettatori. L’eccezionale luminosità e qualità dell’immagine del proiettore, consente ai creativi di ideare contenuti senza precedenti per accuratezza di dettagli e capacità di coinvolgimento del pubblico.