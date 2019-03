Galaxy S10 debuttano in Italia, dove acquistarli

Filippo Vendrame,

I Samsung Galaxy S10 debuttano ufficialmente in Italia. A partire da oggi i nuovi top di gamma del costruttore coreano potranno essere acquistati liberamente e chi li aveva già preordinati dovrebbe iniziare a riceverli a casa. I prezzi base sono 779,00 euro per Galaxy S10e, 929,00 euro per Galaxy S10 e 1.029,00 euro per Galaxy S10+. Nulla si sa, ancora, per la variante 5G del top di gamma Android coreano.

Samsung Galaxy S10, dove acquistarli

I nuovi smartphone Android potranno innanzitutto essere acquistati direttamente online attraverso l’eShop ufficiale di Samsung. In alternativa, gli interessati possono rivolgersi a tutti i più importanti eShop della rete che a partire da oggi commercializzeranno ufficialmente i nuovi device. Grazie alla forte competizione dell’online non sarà strano trovare già alcuni sconti nel giro di qualche settimana in molti negozi della rete.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

Chi preferisse puntare sui negozi fisici potrà trovare i nuovi Galaxy S10 all’interno di tutti i punti vendita delle principiali catene di elettronica come MediaWorld e Unieuro. Le scorte iniziali potrebbero risultare un po’ basse e quindi il suggerimento è quello di telefonare nei punti vendita per verificare l’effettiva disponibilità dei terminali.

In alternativa è possibile optare per gli operatori di telefonia mobile come TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia che commercializzeranno i nuovi smartphone coreani. Operatori che offriranno i device anche attraverso una serie di offerte dedicate con pagamento rateizzato che consentirà ai loro clienti di evitare di dare fondo immediatamente alla loro carta di credito. Da evidenziare che gli operatori, al momento, offrono solamente i Galaxy S10 e S10+ e non la varante più piccola S10e. Si ricorda, infine, che tutti coloro che avevano prenotato un Galaxy S10 o un Galaxy S10+ tra il 20 febbraio e il 7 marzo 2019 riceveranno in regalo gli auricolari wireless Galaxy Buds del valore commerciale di 149,00 euro.