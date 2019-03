Google, un Doodle per la Festa della donna 2019

Matteo Tontini,

L’8 marzo è la Festa internazionale della donna: 24 ore per celebrare i traguardi raggiunti dalle donne di tutto il Mondo. Google celebra il gentil sesso con un Doodle che racchiude citazioni di donne, passate e presenti, che hanno dato uno scossone alla società. In questo modo BigG le festeggia usando le loro stesse parole in uno slideshow: stando a una dichiarazione di BigG stessa, il team ha commissionato ad alcune artiste “di creare immagini mozzafiato con le citazioni ispiratrici”.

Ogni slide del Doodle mostra una citazione con lettere disegnate e nella lingua nativa dei pionieri (ovviamente non mancano i sottotitoli in italiano). Per tutta la giornata odierna il Doodle sarà in bella mostra sulla homepage di Google: qualora gli utenti volessero pubblicare su Instagram un omaggio ai pionieri di sesso femminile, con il semplice click di un pulsante le illustrazioni e le citazioni saranno facilmente condivisibili sui social media.

Il Doodle per la Festa della donna 2019 include citazioni di donne (13 in totale) di diversi campi ed epoche: scrittrici, scienziate, artiste, atlete. Ogni slide mette in mostra qualcuno che è un pioniere nel suo campo, sfoggiando un frammento della sua eredità tramite le sue stesse parole: il colosso della ricerca punta i riflettori su donne che hanno cambiato la storia e fa luce su alcune leader di oggi. La Festa della donna ha avuto inizio negli Stati Uniti nel 1908 e ora vede persone in tutto il mondo celebrare la giornata a sostegno delle donne e nel riconoscimento di tutto ciò che deve ancora essere raggiunto.

Non si tratta di un Doodle interattivo comunque, come quello realizzato in tante altre occasioni (tipo a Halloween).