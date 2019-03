Instagram, possibile vedere video con gli amici?

Candido Romano,

Instagram sta lavorando a una funzionalità molto simile ai Video Party su Facebook, arrivati da qualche tempo anche in Italia. Come sempre la novità è stata portata alla luce da Jane Manchun Wong, ormai esperta per quanto riguarda le indiscrezioni che riguardano i social network.

La funzione sembra essere accessibile durante una chat video su Instagram Direct e bisognerà cliccare su un pulsante specifico per attivarla, come indicato dal dito di Wong. Attualmente non è chiaro il tipo di video che saranno disponibili per la visione di gruppo, ma non sorprende affatto che si tratta di un modo per spingere di più la competizione tra IGTV e YouTube.

Instagram is testing Co-Watching in Video Calls It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 7, 2019

Gli screenshot di Wong suggeriscono una tab con video correlati, dove è possibile visualizzare anche una playlist dei video selezionati. Instagram ha declinato qualsiasi commento, ma è chiaro che ha intenzione nel continuare a sviluppare e rendere pubblica questa funzione. Del resto dal lancio ci sono stati 12 milioni di Video Party su Facebook, quindi la compagnia vuole replicare il tutto su Instagram. IGTV non se la passa poi così tanto bene, i creator infatti hanno notato nel tempo che ricevono meno visualizzazioni rispetto a YouTube.

Il social è quindi sempre alla ricerca di nuove idee, oppure altre mutuate da altre app, per concentrare sempre più utenti sulla piattaforma. A tal proposito Mark Zuckerberg recentemente ha parlato di nuovo dell’integrazione di tutte le app di Facebook, quindi anche Messenger e WhatsApp. Il panorama cambierà: gli utenti di ogni app si potranno messaggiare tra loro.

Un’unica piattaforma con un forte focus sulla privacy, almeno come ha detto il CEO. Annunci che stridono con i vari scandali in cui tutte le sue proprietà, soprattuto Facebook, sono finite nell’ultimo anno.