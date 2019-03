OnePlus 7, svelate le specifiche complete?

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano indiscrezioni sul OnePlus 7, il prossimo top di gamma del produttore cinese. Un rivenditore online (Giztop) ha ora pubblicato la pagina del prodotto con la descrizione e un render. Non è possibile confermare la loro autenticità, in quanto potrebbe essere solo un “segnaposto” con l’elenco delle presunte specifiche. Finora l’unica certezza è l’assenza della ricarica wireless per la batteria.

Secondo quanto riportato dal rivenditore, il OnePlus 7 avrà uno schermo Optic AMOLED da 6,5 pollici e un processore Snapdragon 855, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Non è previsto lo slot microSD. La fotocamera pop-up avrà una risoluzione di 16 megapixel, mentre per le tre fotocamere posteriori verranno scelti sensori da 48, 20 e 5 megapixel. Probabile un teleobiettivo con zoom lossless 10x e un sensore ToF (Time-of-Flight) che rileva la profondità sfruttando la luce ad infrarossi.

La scheda tecnica indica inoltre la presenza del lettore di impronte digitali in-display, di una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida (44 Watt) e del sistema operativo Oxygen OS basato su Android 9 Pie. Altre possibili specifiche sono le seguenti: moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri.

Nella pagina ci sono tuttavia diversi errori. Viene, ad esempio, specificato che il OnePlus 7 ha un “notched screen o waterdrop display”. Probabilmente sono state riportate nella scheda del OnePlus 7 alcune informazioni del OnePlus 6T. Solo il produttore cinese può confermare e smentire le indiscrezioni che continueranno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.

Il nuovo smartphone dovrebbe essere annunciato entro il mese di maggio. OnePlus ha inoltre pianificato il lancio di un modello 5G che farà parte di una serie separata da quella principale.