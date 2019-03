I ServicePoint DHL sbarcano nei negozi TIM

Filippo Vendrame,

TIM e DHL hanno stretto una partnership il cui obiettivo è quello di avviare un progetto pilota che vedrà l’apertura di una serie di DHL ServicePoint all’interno di selezionati negozi TIM. Questo interessante progetto coinvolgerà inizialmente 120 negozi della rete di vendita TIM in Lombardia i quali, diventando a tutti gli effetti DHL ServicePoint, daranno vita ad ambienti commerciali dove, oltre a tutti i servizi offerti dall’azienda di telecomunicazioni, sarà possibile spedire e ricevere merci e documenti in più di 220 Paesi in 24-72 ore.

Questo nuovo servizio offerto sarà punto di riferimento per tutti i residenti in zona e di passaggio nel punto TIM, che intendono provvedere all’invio di merci e documenti, ricezione di acquisti online e alla gestione di un eventuale reso. All’interno del negozio sarà possibile usufruire del comodo servizio DHL ExpressEasy che permette di spedire in modo semplice e sicuro in tutto il mondo, con una tariffa vantaggiosa e l’imballo gratuito. Oltre all’invio a destino saranno inoltre gestite attività come la ricezione delle spedizioni e la custodia delle stesse sino alla loro consegna ai legittimi destinatari.

Se i test daranno esito positivo è lecito immaginare che il servizio possa essere esteso anche su tutto il territorio italiano.

Simona Lertora, Managing Director Marketing & Business Development, ha commentato così l’accordo raggiunto:

Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo che si inserisce perfettamente nel quadro delle alleanze strategiche che DHL Express sta realizzando per poter incrementare la sua capillarità sul territorio italiano. DHL vuole avvicinarsi maggiormente alle esigenze del consumatore facilitando sia l’invio di spedizioni espresse che la ricezione o il reso degli acquisti ecommerce. Un partner altamente qualificato come TIM è l’ideale per raggiungere questo obiettivo grazie alla sua professionalità e presenza in tutta Italia. Insieme condividiamo la stessa mission: connettere le persone.

Claudio Centofanti, Responsabile Sales Consumer di TIM, ha aggiunto:

Con questo accordo TIM implementa il valore della propria rete di negozi che oggi sono presenti capillarmente sul territorio e che ampliano così la rosa dei servizi offerti. Si tratta di una iniziativa che per noi ha caratteristiche innovative in quanto ci vede operare con una diversa customer experience negli store di TIM con l’obiettivo di mettere sempre di più il cliente al centro, fornendogli un ampio supporto logistico per le sue necessità quotidiane.