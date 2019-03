Unieuro sconta l’IVA su TV, PC e Tablet

Filippo Vendrame,

Unieuro ha deciso di scontare l’IVA su TV, PC e Tablet, compresi i Mac e gli iPad. Trattasi di una ghiotta promozione, una delle più apprezzate da parte dei clienti della catena di elettronica. Questa offerta speciale sarà valida da oggi sino a domenica 10 marzo. Per poter ottenere lo sconto, è necessario acquistare prodotti il cui costo sia superiore ai 500 euro.

Unieuro evidenzia che lo scorporo dell’IVA equivale effettivamente ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di listino. La scontistica si applica al momento del completamento dell’acquisto. Il bene inserito all’interno del carrello della spesa sarà automaticamente scontato del 18,04%. Tra i prodotti più interessanti che la catena di elettronica permette di acquistare con un sensibile taglio di prezzo grazie questa promozione si evidenziano i tablet pc Samsung Galaxy Tab S4 e iPad Pro 64 GB.

Se l’obiettivo è un nuovo computer, Unieuro propone in sconto l’Apple MacBook Air, il Lenovo IdeaPad 330S, il Microsoft Surface Laptop e il Microsoft Surface Pro 256GB.

Tantissimi i televisori che rientrano in questa promozione. Tutti coloro che fossero intenzionati a trasformare il salotto in una piccola sala cinematografica potranno puntare la loro attenzione su modelli come il Sony KD55XF9005, il Sony KD55XF8096, il Philips Android TV OLED 55OLED803/12 e il Samsung QE55Q8FNAT.

Vista la moltitudine dei prodotti, il suggerimento è quello di visionare con attenzione la vetrina dedicata creata da Unieuro per non lasciarsi sfuggire alcuna ghiotta opportunità.

Le offerte riguardano, ovviamente, solamente i prodotti disponibili all’acquisto. Esclusi dalla promozione i prodotti inseriti nell’ultimo volantino.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale di Unieuro.