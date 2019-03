Assistente Google, presto più fluente su Home Hub

Matteo Tontini,

Avere una conversazione approfondita con un assistente digitale non è ancora del tutto possibile, o perlomeno non ai livelli di un’interazione tra due persone; tuttavia ci sono alcune tecnologie che svolgono un lavoro ottimo in tal senso. Tra queste spicca di certo l’Assistente Google, grazie alla sua voce dal suono naturale e alla capacità di comprendere un’ampia gamma di vocaboli e comandi.

Questo non significa, a ogni modo, che non ci sia un margine di miglioramento, motivo per cui Google sta iniziando ad aggiungere il supporto per la sua Conversazione continua a display intelligenti come Home Hub. In sostanza, il gigante della tecnologia vuole offrire la possibilità all’utente di non dover continuare a ripetere “Ok, Google” per mandare avanti una conversazione. Secondo il product manager di Assistente Google, Bibo Xu, si tratta di una funzionalità opzionale che può essere attivata per consentire uno scambio di battute più naturale tra utilizzatore e assistente. Spiega infatti:

Dopo aver “svegliato” l’Assistente con una richiesta, questo rimarrà attivo abbastanza a lungo da rispondere alle domande seguenti in modo da non dover dire ogni volta “Ok Google”.

La funzione può essere attivata nell’app Assistente Google andando su Impostazioni, quindi su Preferenze e poi su Conversazione continua, dove si può premere il pulsante di attivazione/disattivazione. Nel frattempo BigG ha depositato un brevetto che rivela il design e le caratteristiche di quello che potrebbe essere il controller per la chiacchierata console in arrivo: stando alle recenti indiscrezioni, infatti, il colosso della ricerca potrebbe entrare a tutti gli effetti nel settore dei videogiochi con una propria piattaforma di nuova generazione, il cui annuncio sembrerebbe atteso alla GDC del 19 marzo prossimo.