Nuovo iPad 9.7: nessun cambiamento di design

Marco Grigis,

Potrebbero mancare pochi giorni alla presentazione del nuovo iPad economico, il successore delle edizioni 2017 e 2018, capaci di raccogliere un grande consenso fra il pubblico. Molti analisti scommettono sulla data del 25 marzo, in concomitanza con un possibile evento Apple dedicato allo streaming video, sebbene al momento non vi siano certezze. Emergono però alcuni dettagli sul device: a livello di design non vedrà differenze con i precedenti modelli.

Il nuovo iPad 9.7, probabilmente chiamato dagli utenti iPad 2019 così come accaduto per i modelli precedenti, continuerà a sfruttare il design delle precedenti generazioni. È quanto rivela il blog giapponese MacOtakara, solitamente abbastanza affidabile sulle indiscrezioni provenienti dall’universo Apple, in merito al tablet. La scocca sarà quindi la medesima, così come le dimensioni dello schermo, e vi sarà la presenza del classico lettore Touch ID anziché il più moderno Face ID. Elemento sicuramente gradito dagli utenti sarà, invece, la presenza del classico jack per le cuffie.

Le novità saranno invece a livello hardware, con l’introduzione di un processore più recente – probabilmente un esemplare della famiglia A11 Bionic – così come miglioramenti per l’uso di Apple Pencil grazie a frequenze d’aggiornamento del display più performanti.

Qualche settimana fa alcuni analisti avevano ipotizzato l’introduzione di un modello economico da 10 pollici, eppure le indiscrezioni odierne smentiscono questa previsione. D’altronde, l’obiettivo di Apple per la versione classica di iPad è quella di offrire un tablet a un prezzo contenuto a tutti gli utenti, soprattutto a coloro che non sono interessati alla ben più costosa linea Pro, di conseguenza la mancanza di novità sul fronte del design potrebbe rispondere all’esigenza di mantenere i listini bassi. Così come già accennato, le precedenti linee di iPad 2017 e iPad 2018 sono state un grande successo commerciale, capaci di risollevare l’intero settore dei tablet di Cupertino, grazie a prestazioni elevatissime offerte a prezzi abbordabili.