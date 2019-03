SUPER RETE 4.5G di Wind Tre anche a Rimini

Filippo Vendrame,

Wind Tre, dopo aver annunciato il lancio della sua SUPER RETE 4.5G ad Alessandria, ha comunicato che la medesima rete mobile ad altissime prestazioni è presente a Rimini. Pure in questo caso, la SUPER RETE 4.5G è stata giudicata “la migliore a Rimini per elevata qualità delle prestazioni” secondo la società internazionale di consulenza e di soluzioni ingegneristiche P3. Lo studio si è basato su una serie di rilievi, completati a novembre 2018, che hanno analizzato i servizi voce e dati e il grado di soddisfazione della clientela.

L’innovativa architettura del network integrato Wind Tre, che a Rimini e provincia ha una copertura del 97% della popolazione, apre fin da ora la strada all’introduzione dei futuri servizi 5G. La modernizzazione della rete mobile di Wind Tre conferma l’impegno dell’azienda nell’investire in infrastrutture di qualità, per soddisfare la crescente domanda di connettività da parte dei clienti. Il consolidamento della nuova rete di Wind Tre durerà per l’intero 2019, con l’obiettivo di creare un network capillare e moderno sull’intero territorio nazionale.

In particolare, a livello di prestazioni, la SUPER RETE 4.5G di Wind Tre consente di condividere foto e video mantenendo un’elevata performance, con il massimo della qualità e con il vantaggio di una velocità media di download superiore del 250%. La navigazione raggiunge, infatti, fino a 1 Gbps, grazie alla tecnologia Carrier Aggregation, che aggrega più frequenze nella stessa connessione con maggiore velocità, e alle tecnologie MiMo (Multiple Input Multiple Output).

Inoltre la SUPER RETE 4.5G di Wind Tre assicura anche una elevata qualità della comunicazione “voce”, con un miglioramento del 30%.

Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing di Wind Tre:

La nuova rete mobile di Wind Tre rappresenta un progetto strategico e prioritario per l’azienda. La nostra mission è, infatti, quella di garantire ai clienti una customer experience eccellente, proprio grazie alla qualità e alle elevate prestazioni del nostro network integrato.