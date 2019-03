Wind, nuova offerta All Digital 30

Filippo Vendrame,

Wind mette mano al suo listino consumer e lancia la nuova offerta All Digital pensata esclusivamente per i nuovi clienti che acquistano online una nuova SIM e se la fanno recapitare a casa. La caratteristica principale di questa nuova tariffa è il blocco dei servizi a sovrapprezzo attivo di base in modo che i nuovi clienti non possano imbattersi in spiacevoli sorprese come l’attivazione non richiesta di alcuni servizi digitali.

La nuova tariffa All Digital di Wind include anche la segreteria telefonia, i servizi di reperibilità SMS MyWind, le funzioni hotspot e il blocco della navigazione in caso di esaurimento del traffico dati a disposizione. Nessun vincolo di durata, solo 10 euro una tantum per l’acquisto della SIM. L’operatore arancione, brand di Wind Tre, offre quindi All Digital 30 che include chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese. All’atto dell’acquisto sarà da corrispondere anche il valore della prima ricarica.

L’offerta non prevede SMS inclusi. Per chi ne avesse bisogno è possibile attivare l’opzione +200 SMS che prevedere 200 SMS al mese a 0,99 euro al mese.

La SIM acquistata può essere attivata o attraverso il corriere firmando in sua presenza il contratto e consegnando una copia della carta di identità, oppure con video identificazione effettuando una videochiamata con un operatore predisposto.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese a partire dalla data di attivazione e può essere disattivata inviando un SMS con testo NO ALL DIGITAL al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. I minuti verso tutti inclusi nell’offerta sono senza scatto alla risposta. Il traffico non include quello effettuato in roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea, le chiamate verso numerazione a tariffa Speciale, le chiamate dati/fax, quelle verso numerazioni di gestori esteri e non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. In caso di disattivazione dell’opzione le chiamate nazionali saranno tariffate secondo il proprio piano tariffario.

Rimane ancora attivabile Wind Smart 30 Limited Edition ma solo con prenotazione della SIM online e con ritiro in negozio.