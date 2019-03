Hyundai IONIQ Electric: Cinque Stelle Green NCAP

Filippo Vendrame,

Hyundai IONIQ Electric si conferma una delle migliori auto elettriche sul mercato per quanto riguarda la sua efficienza. Hyundai IONIQ Electric ha infatti ottenuto un nuovo importante riconoscimento conquistando le Cinque Stelle Green NCAP. La berlina elettrica coreana ha quindi guadagnato la testa della classifica europea stilata specificatamente per misurare emissioni ed efficienza energetica nelle condizioni di guida reali.

Questo importante risultato ottenuto dalla Hyundai IONIQ Electric non stupisce più di tanto conoscendo la sua storia. La berlina elettrica coreana si è sempre messa in mostra per la sua efficienza, offrendo consumi particolarmente ridotti in tutte le condizioni di guida, merito di un lavoro certosino svolto dai tecnici Hyundai. Grazie a questo sapiente lavoro di progettazione, la Hyundai IONIQ Electric è in grado di offrire autonomie di rilievo anche con il piccolo pacco batteria da 28 kWh. Tecnologia che il costruttore coreano ha riversato anche sulla Kona EV, un crossover elettrico che sta avendo molto successo anche grazie alla sua elevata efficienza.

Tornando al riconoscimento ottenuto dalla berlina elettrica, tra i dodici veicoli esaminati, Hyundai IONIQ Electric rappresenta uno dei soli due modelli ad aver ottenuto la valutazione massima, con un punteggio di 10/10 grazie all’assenza di emissioni inquinanti e di 8,5/10 in termini di efficienza energetica.

Recentemente, Hyundai IONIQ Electric si è confermata al primo posto assoluto della classifica delle auto più ecologiche stilata dall’ADAC, l’Automobile Club più grande d’Europa; di rilievo anche i risultati ottenuti da Kona EV, che ha ottenuto la quinta posizione, e dal SUV a idrogeno NEXO, classificatosi al nono posto. I risultati confermano il ruolo di leadership di Hyundai nella produzione di serie di veicoli elettrificati e nell’affrontare le sfide della mobilità futura.

Un successo che potrebbe essere bissato dalla futura nuova generazione della Hyundai IONIQ Electric. Alcune indiscrezioni affermano che nel corso del 2019 potrebbe arrivare una nuova variante con un pacco batteria da 40 kWh.