Collegare Facebook a Twitter: guida completa

Candido Romano,

L’utente medio utilizza più di un social network ogni giorno. In molti si chiedono quindi come collegare Facebook a Twitter e viceversa per risparmiare tempo nella pubblicazione dei post. In questo modo è possibile condividere i propri post di Facebook su Twitter, sia dal profilo che da una pagina. Ecco una guida completa per capire come procedere.

Come collegare Facebook a Twitter

Farlo è molto semplice e una volta collegato il profilo o pagina si può scegliere il tipo di post da condividere tra stato, foto e altre opzioni. La prima cosa da fare è accedere a questo indirizzo, cliccare sul tasto verde “Collega il mio profilo a Twitter” oppure la voce “Collega una Pagina a Twitter”.

Bisogna poi seguire le semplici istruzioni per confermare il collegamento. In particolare per scegliere i tipi di post da condividere, sempre dalla stessa pagina, selezionare “Modifica impostazioni” e selezionare le caselle accanto ai contenuti che si vuole condividere su Twitter. Da sottolineare che solo i post che su Facebook sono stati condivisi con l’impostazione “Tutti” saranno anche condivisi su Twitter.

Come collegare Twitter a Facebook

Basta andare a questa pagina del proprio profilo Twitter e selezionare il pulsante “Connettiti a Facebook”. In realtà questa è un’azione che alle volte non riesce: una volta selezionato il bottone si nota un caricamento infinito. Già dall’agosto del 2018 molti utenti si sono accorti dell’impossibilità di questa opzione, legata alla scelta di Facebook di bloccare alcune API dopo lo scandalo Cambridge Analytica, per una questione di sicurezza.

I problemi quindi permangono, anche se Twitter ha mantenuto la pagina dove spiega come collegare gli account per la condivisione automatica. C’è comunque un modo molto semplice di condivisione, sicuramente meno comodo: si può semplicemente farlo manualmente, facendo copia e incolla del tweet sul profilo Facebook.