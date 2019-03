Huawei Matebook 13 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Matebook 13 presentato al recente Mobile World Congress 2019 di Barcellona, insieme al Matebook 14 e al Matebook X Pro. Il notebook sarà disponibile dal 14 marzo in due configurazioni. La versione più costosa verrà commercializzata nei prossimi mesi.

Il Matebook 13 possiede un telaio in alluminio con finitura diamantata per gli angoli. Lo schermo FullView, disponibile anche in versione touch, ha una diagonale di 13 pollici e una risoluzione di 2160×1440 pixel (rapporto di aspetto 3:2). Lo screen-to-body ratio dell’88% è stato ottenuto riducendo lo spessore delle cornici (solo 4,4 millimetri per quelle laterali). La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7-8565U e i5-8265U di ottava generazione, in grado di offrire prestazioni elevate e bassi consumi allo stesso tempo.

Per evitare surriscaldamenti e allontanare velocemente il calore dai componenti interni è stato sviluppato un sistema di raffreddamento formato da due ventole Shark Fin 2.0 che offrono la massima efficienza senza generare un rumore fastidioso. Sono inoltre presenti 8 GB di RAM, SSD PCIe x4 da 256/512 GB, scheda video NVIDIA GeForce MX 150 (opzionale), altoparlanti Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, fotocamera frontale da 1 megapixel, due porte USB Type-C (una per l’alimentazione) e lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione.

La tastiera chiclet è retroilluminata. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. La batteria da 41,8 Wh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia di 2,5 ore con soli 15 minuti di ricarica. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Utilizzando il chip NFC integrato e la funzionalità Huawei Share 3.0 è possibile condividere foto, video e documenti con gli smartphone Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro.

Huawei Matebook 13 sarà disponibile presso le migliori catene di elettronica di consumo e lo Huawei Experience Store di Milano nelle seguenti versioni:

Schermo non touch, processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: 999,00 euro

Schermo non touch, processore Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB: 1.199,00 euro

La versione con schermo touch processore Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB arriverà nei prossimi mesi ad un prezzo di 1.299,00 euro.