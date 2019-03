Razer Phone 2, 300 euro di sconto sul Razer Store

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che fossero interessati allo smartphone Android Razer Phone 2. Razer ha annunciato che per un tempo limitato il Razer Phone 2 è in offerta su Razer.com al prezzo di 549 euro con uno sconto di 300 euro sul prezzo ufficiale di listino. Non è chiaro quando scadrà l’offerta, ma per gli interessati il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere questa ghiotta opportunità.

Razer Phone 2, si ricorda, è uno smartphone Android pensato esclusivamente per il gaming. Gli utenti possono anche acquistare alcuni accessori per un’esperienza gaming più immersiva. Questo prodotto si caratterizza per alcune scelte costruttive di altissimo profilo. Innanzitutto dispone di uno schermo IGZO da 5,72 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione Quad HD+ (2560×1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

La dotazione hardware comprende anche un processore octa core Snapdragon 845 a 2,8 GHz, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria flash UFS, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Per la doppia fotocamera posteriore, spostata al centro, sono stati scelti sensori Sony da 12 megapixel. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel.

Gli altoparlanti stereo frontali sono pilotati da due amplificatori dedicati e supportano gli standard Dolby Atmos e Dolby 5.1 Digital Surround Sound.

La connettività è garantita dai moduli 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 18 (download a 1,2 Gbps). La batteria da 4.000 mAh supporta la tecnologia Quick Charge 4+ e offre un’autonomia fino a 10 ore.

Sistema operativo Android 8.1 Oreo personalizzato con il Nova Launcher Prime. Un’offerta, dunque, davvero molto ghiotta per tutti gli appassionati del mobile gaming che vogliono puntare su di un prodotto espressamente dedicato ai videogiochi.