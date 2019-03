TIM, più semplice la riparazione degli smartphone

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che hanno la necessità di dover riparare il loro smartphone o il loro device fuori garanzia. TIM, attraverso la sua società 4G Retail, ha stretto un accordo con HS Company, società leader specializzata in assistenza tecnica informatica. L’obiettivo di questo accordo è offrire ai clienti TIM la possibilità di poter riparare direttamente i loro smartphone e device fuori garanzia, negli oltre 220 negozi 4G Retail TIM presenti in tutto il territorio nazionale, nei più grandi centri commerciali e nelle più prestigiose strade delle città.

In particolare, grazie a questa intesa 4G Retail si avvarrà della soluzione di assistenza dedicata di iReplace, società del Gruppo HS, presso il laboratorio di Reggio Emilia, per fornire assistenza tecnica specializzata su smartphone, tablet e altri device mobili che abbiano subito un danno accidentale fuori garanzia legale del produttore. Trattasi sicuramente di una buona notizia per tutti coloro che a seguito della rottura del loro device intendono ripararlo fuori garanzia. Un’iniziativa che vede mettere al centro degli interessi il cliente.

Michele Corcione, AD di 4G Retail, ha commentato in questo modo l’accordo raggiunto.

Con il patrimonio di conoscenza ed esperienza delle sue oltre 1000 persone, 4G Retail è quotidianamente proiettata a soddisfare i bisogni della clientela. Il nostro impegno è garantire una scelta unica, sempre ampia, a chi entra nei nostri negozi. Questo accordo ci consente di aumentare ulteriormente i servizi di qualità che siamo in grado di offrire.

Lucio Mazzone, Amministratore Delegato di iReplace, ha aggiunto la seguente dichiarazione.

Con questa partnership iReplace si consolida come leader nel settore delle riparazioni con oltre 300 punti vendita in Italia tra quelli 4G Retail ed i negozi iReplace. Siamo davvero orgogliosi che il Gruppo TIM abbia scelto noi per questo importante progetto che siamo sicuri eleverà in maniera importante il settore della riparazione. Noi come sempre metteremo in campo grande professionalità ed un servizio d’eccellenza per tutti i nostri nuovi clienti.