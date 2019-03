Twitter App: download, installazione e guida

Candido Romano,

Twitter è uno dei social network più utilizzati in tutto il mondo per condividere pensieri e brevi messaggi di 280 caratteri, disponibile anche per dispositivi mobile. Conta più di 330 milioni di utenti attivi ogni mese ed è conosciuto per i suoi hashtag, i Trendig Topics e le conversazioni che ogni giorno si instaurano tra gli utenti.

Twitter app, download e installazione

Twitter è disponibile per il download sia si iOS, quindi per iPhone, sia sul Play Store, cioè per tutti i dispositivo con Android come sistema operativo. Per scaricare e installare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet bisogna procedere con alcune azioni piuttosto semplici. Chi dispone di un iPhone non dovrà fare altro che avviare l’App Store, mentre gli utenti Android, come detto, il Play Store.

All’interno di queste piattaforme bisogna fare una ricerca per individuare l’app di Twitter. Una volta effettuata la ricerca, bisogna aprire la scheda per poi toccare il pulsante “Installa”. Il download dipende chiaramente dalla velocità della propria connessione, in ogni caso dopo pochi secondi app sarà stata scaricata sul dispositivo.

L’installazione sarà eseguita in totale autonomia, l’app di Twitter è quindi già pronta all’uso. Una procedura estremamente semplice, a cui accedere direttamente cliccando anche i link forniti in alto. Una volta avviata l’applicazione verrà chiesto di iscriversi alla piattaforma, oppure inserire direttamente il nome utente e password, se magari si ha già un’account creato dalla versione web.

Dopo tutti i passaggi guidati della registrazione si accede alla piattaforma. Se la si utilizza per la prima volta potrebbe essere utile sapere come collegare Facebook a Twitter, oppure come funziona la ricerca di parole chiave o account. Twitter può essere usato anche come potente strumento aziendale, molti business infatti se ne servono per far conoscere alla folta community la propria azienda.