Festa del Papà, le idee regalo di Samsung

Filippo Vendrame,

La Festa del Papà si sta avvicinando rapidamente e per chi fosse ancora incerto sul regalo da acquistare per festeggiare il proprio papà, Samsung ha deciso di proporre alcuni suggerimenti per chi punta a comprare un oggetto tech. Ma non basta, perché per celebrare questa ricorrenza, Samsung offre la possibilità fino al 19 marzo di collegarsi ad un sito vetrina dedicato per approfittare subito della promozione -25% su alcuni prodotti selezionati in grado di rispondere alle esigenze dei diversi papà appassionati di prodotti di elettronica.

Per la Festa del Papà, Samsung suggerisce il phablet Galaxy Note 9, un telefono apprezzato dagli appassionati di tecnologia e da tutti quegli utenti alla ricerca di un dispositivo dalle performance elevate: Infinity Display da 6,4 pollici, memoria con 512GB, raddoppiabili con microSD ed 8 GB di RAM, batteria di lunga durata, S Pen Bluetooth per gestire presentazioni, video, fotocamera e altro.

In alternativa, per chi vuole puntare sugli smartwatch, Samsung suggerisce il suo Galaxy Watch che oltre ad essere la sintesi perfetta tra le funzioni di uno smartwatch e il design elegante di un orologio analogico è anche un potente alleato per il benessere psicofisico e il fitness.

Se l’obiettivo è, invece, un tablet pc, Samsung propone il suo Galaxy Tab S4, un prodotto che semplifica la produttività e rende l’intrattenimento più coinvolgente ovunque e in qualsiasi momento grazie allo schermo, adatto a qualsiasi attività e filmato e la S Pen, perfetta per prendere appunti e disegnare. Cornice sottile, assenza di tasti fisici, schermo ad alta risoluzione da 10.5 pollici Super AMOLED (2560×1600 pixel) con rapporto 16:10 ed una risoluzione di 287 PPI, garantisce immagini vivide e assolutamente realistiche.

La casa coreana suggerisce anche una serie di accessori. Dalle cover come la View Clear Standing con design a conchiglia e finestra frontale traslucida, alla DeX station per vivere un’esperienza desktop fino al caricabatteria wireless da design minimal per Note 9.

Per approfittare dello sconto, basterà effettuare l’acquisto entro il 19 marzo ed inserire il codice AUGURIPAPA all’interno dello spazio “codice promozionale” presente nel riepilogo dell’ordine.