Huawei P30 e P30 Pro, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui nuovi smartphone che Huawei annuncerà a Parigi il prossimo 26 marzo. Il noto leaker Roland Quandt ha ora pubblicato le specifiche dettagliate e le immagini dei P30 e P30 Pro, indicando anche i possibili colori disponibili al lancio. Si tratta ovviamente di informazioni non confermate che potrebbero essere smentite dal produttore cinese.

Secondo quanto riportato dal sito WinFuture entrambi i modelli avranno uno schermo OLED con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il display del P30 sarà flat con diagonale di 6,1 pollici, mentre quello del P30 Pro sarà curvo ai lati con diagonale di 6,47 pollici. Nella parte superiore c’è un piccolo notch che ospiterà la fotocamera frontale da 32 megapixel. Per il P30 Pro dovrebbe essere utilizzata una soluzione Sound on Display (audio attraverso lo schermo), in quanto non c’è la capsula auricolare come nel P30.

Come si può vedere nelle immagini, il P30 Pro ha quattro fotocamere posteriori. Quella principale dovrebbe avere un sensore da 40 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.6. Per la seconda si prevedono un sensore da 20 megapixel e un obiettivo grandangolare. La terza invece dovrebbe avere un sensore da 8 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 7,8x (ibrido 10x) e struttura a periscopio. Sotto il flash dual LED e l’autofocus laser c’è una quarta fotocamera, probabilmente di tipo ToF (Time-of-Flight), come per Honor View 20. Le tre fotocamere del P30 avranno invece specifiche inferiori (40, 16 e 8 megapixel).

La dotazione hardware del P30 Pro dovrebbe includere anche un processore octa core Kirin 980, 8 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, NM card, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.200 mAh.

Secondo Roland Quandt, il P30 avrà invece 6 GB di RAM, 128 GB di storage, jack audio da 3,5 millimetri (assente nel modello Pro) e batteria da 3.650 mAh. Su entrambi gli smartphone verrà installato Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1. Quattro i colori disponibili al lancio: bianco, nero, blu e arancione (solo P30 Pro).