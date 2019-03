Snapchat, piattaforma gaming in arrivo ad aprile?

Candido Romano,

Snapchat sta cercando in tutti i modi per tornare ad essere la calamita che in passato era per i giovani, dato che nel solo Q3 del 2018 ha perso 2 milioni di utenti. Vuole lanciarsi nel florido e remunerativo mondo dei videogiochi, dopo aver annunciato recentemente le sue mini-serie e gli Snap permanenti, contravvenendo alla sua stessa natura. Si cambia per crescere, o semplicemente per restare a galla.

Snapchat starebbe lavorando a una nuova piattaforma dedicata al gaming: dovrebbe essere imminente, dato che l’annuncio potrebbe arrivare già a partire dal mese di aprile. Il nome in codice è Project Cognac e si tratterebbe di una piattaforma per i videogiochi direttamente all’interno dell’app. Si unirebbe quindi al progetto che Facebook già ha lanciato, ma potrebbe anche fare concorrenza a Twitch e YouTube, anche se non si conoscono le caratteristiche e la natura di questa piattaforma.

L’evento di presentazione dovrebbe tenersi il prossimo 4 aprile, organizzato da Snap a Los Angeles. Durante questa giornata ci sarà l’incontro tra partner e sviluppatori, per discutere proprio di questa funzionalità. Non solo indiscrezioni, quindi, ci sono già gli inviti all’evento di Los Angeles, che lasciano poco spazio all’immaginazione, dato che recitano “Less Talk, More Play”. Un chiaro segnale di una virata verso il gaming, argomento che cattura l’attenzione di giovanissimi e non.

Altri indizi sono sicuramente l’acquisizione di PlayCanvas e Prettygreat, due società che operano proprio nel settore videoludico. In effetti era molto strano che Snapchat non si fosse già aperta a questo mondo, visto il suo pubblico. Dovrebbe arrivare anche uno store all’interno dell’app, con tanto di acquisti in-app che ormai sono molto di moda. Insomma, si potrà “shoppare” tra una storia e l’altra.