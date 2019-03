Samsung annuncia il Galaxy A20 in Russia

Luca Colantuoni,

Samsung ha già annunciato i Galaxy A50, A30 e A10. Altri modelli verranno presentati durante l’evento del 10 aprile. Ma il produttore coreano ha svelato in Russia il Galaxy A20, probabilmente perché questo modello non arriverà in altri paesi.

Come si può dedurre dal nome, il Galaxy A20 si posiziona tra il Galaxy A10 e il Galaxy A30. Nonostante sia un dispositivo di fascia bassa, Samsung ha utilizzato uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, ovvero lo stesso display dei Galaxy A30 e A50, ma con una risoluzione inferiore (1560×720 pixel). Il design è Infinity-V, quindi nella parte superiore c’è un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel. Analogamente a tutti i modelli annunciati finora, il Galaxy A20 possiede una cover in plastica lucida (3D Glasstic).

La dotazione hardware comprende un processore octa core Exynos 7884, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Altra caratteristica interessante è la doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.9 e f/2.2. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy A20 può essere acquistato in Russia ad un prezzo di 13.990 rubli, corrispondenti a circa 190 euro al cambio attuale. Non è noto se e quando arriverà in Europa.