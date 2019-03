Telegram X: cos’è e come funziona

Luca Colantuoni,

La software house russa che ha dato i natali a Telegram ha sviluppato anche Telegram X per Android e iOS. Questo nuovo client sperimentale è un progetto nato alcuni anni fa con l’obiettivo di eliminare tutti i componenti legacy introdotti nella versione principale, in modo da offrire un’app più veloce e facile da usare. Gli utenti possono scaricare l’applicazione dal Google Play Store. La software house russa ha rilasciato anche Telegram X per iOS, scritto interamente in Swift e pubblicato sullo store Apple

Telegram X è stato quindi sviluppato da zero. La prima novità si nota subito fin dall’avvio, ovvero la “modalità notte” con testo chiaro su sfondo scuro. Altra differenza rispetto alla versione tradizionale è la suddivisione in schede. Nella parte superiore sono infatti presenti le tab Chats e Calls. Per passare dall’una all’altra è sufficiente uno swipe. La stessa gesture (da sinistra a destra) consente di aprire il menu Forwarding per la condivisione dei contenuti. Un tocco prolungato (tap&hold) sulla chat attiva l’anteprima che evita l’apertura della conversazione.

Telegram X supporta inoltre il “bubble-free mode“. Scegliendo la specifica opzione nelle barra laterale è possibile rimuovere le bolle intorno a messaggi e foto, in modo da sfruttare tutto lo spazio disponibile. In particolare, le immagini nei canali occuperanno tutta la larghezza dello schermo. Il client integra anche un nuovo media player e un nuovo menu per gli allegati. Nella pagina del profilo è possibile vedere i contenuti multimediali condivisi.

Il passaggio da una schermata all’altra avviene con animazioni. Telegram X è stato scritto con le nuove API TDLib (Telegram Database Library). Altre funzionalità verranno aggiunte nelle prossime settimane. Non è noto se e quando prenderà il posto del client principale.