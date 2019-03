Asus lancia Rog Gladius II, Balteus e Balteus QI

Antonino Caffo,

Oggi Asus ha annunciato una serie di nuovi accessori dedicati al mondo del gaming. Si tratta dei mouse Rog Gladius II Wireless e i mousepad Rog Balteus e Rog Balteus QI. Punti di rilievo sono le performance avanzate, la massima libertà di movimento e il sistema di illuminazione personalizzabile Aura Sync.

Il mouse Rog Gladius II Wireless, naturale evoluzione dell’originale Gladius II, è stato sviluppato seguendo i feedback di professionisti dell’eSport. Offre maggiore libertà e comfort, migliori performance e molteplici possibilità di personalizzazione, oltre ad arricchirsi della connettività wireless. Promette movimenti più rapidi e precisi grazie ad un sensore ottico Pixart PMW3390 in grado di raggiungere una sensibilità di 16.000 DPI ed assicurare massima reattività con una velocità di 400 IPS e polling rate di 1.000Hz.

La particolarità è il design ergonomico, ottimizzato per qualsiasi tipo di impugnatura, anche nelle sessioni di gioco più lunghe e impegnative. Inoltre, per aumentare la durata nel tempo, è dotato di switch Omron, progettati per resistere ad almeno 50 milioni di click.

Rog Gladius II Wireless ha due diverse modalità di connessione wireless: RF a 2,4 GHz ad 1 ms e Bluetooth a bassa latenza (BLE), con la possibilità di cambiare velocemente da una modalità all’altra tramite un pratico pulsante. Integra un MCU per garantire anche la migliore efficienza energetica e, grazie al software Armoury II, può gestire le impostazioni del Gladius II Wireless, potendone ottimizzare le funzionalità.

ROG Balteus si presenta con un’ampia superficie rigida sviluppata in formato portrait da 320 x 370 cm e realizzata con un’esclusiva finitura micro-textured per assicurare massima velocità e precisione di tracking. La sua base è composta da una gomma antiscivolo che, oltre a consentire una notevole stabilità, ospita ben 15 zone di illuminazione RGB personalizzabili. Una porta passthrought USB 2.0 integrata permette di collegare direttamente al tappetino mouse o altri dispositivi, dando più ordine alla postazione di gioco.

Rog Balteus QI restituisce un ulteriore upgrade in termini di funzionalità. Oltre a presentare tutte le caratteristiche della versione standard, integra infatti la possibilità di ricarica wireless per dispositivi compatibili, integrando un LED di notifica che indica il livello di batteria del dispositivo in carica. Tutte le nuove periferiche supportano il sistema di illuminazione RGB ASUS Aura Sync, che consente di personalizzare colorazione ed effetti luminosi in ogni loro aspetto, creando pattern personalizzati. Rog Gladius II Wireless, Rog Balteus e Rog Balteus QI sono disponibili rispettivamente al prezzo consigliato di 109,90 , 79,90 e 109,90 euro.