Modem Libero: Wind Absolute e 3Absolute in FTTH

Filippo Vendrame,

Buone notizie per i clienti Wind Tre. L’operatore ha finalmente abbracciato completamente la delibera AGCOM sul Modem Libero. Questo significa che anche le sue offerte di connettività in fibra ottica FTTH daranno la possibilità di poter usare un modem di proprietà e non solo quello proposto all’interno dell’abbonamento.

In precedenza, infatti, Wind Tre permetteva di scegliere all’interno delle offerte Wind Absolute e 3Absolute un modem di proprietà solamente sui profili ADSL e FTTC. Adesso, l’operatore permetterà ai suoi clienti di scegliere un modem di proprietà anche all’interno delle offerte FTTH sino a 1 Gbps. Trattasi sicuramente di una notizia positiva. Tuttavia, gli interessati dovranno prestare attenzione ad alcuni aspetti. Wind Tre, infatti, ha specificato alcune caratteristiche tecniche che i modem devono possedere per poter funzionare correttamente.

L’attivazione di un’offerta in fibra ottica FTTH prevede la fornitura di un modulo SFP (Huawei MA5671A, firmware V800R017C00SPH201) che altro non è che un piccolo dispositivo da inserire in un apposito alloggiamento del modem e che permette il collegamento con il cavo in fibra ottica. Questo dettaglio tecnico, però, va a limitare la scelta dei modem che gli interessati potranno acquistare.

Contestualmente, l’operatore ha anche fornito i parametri di configurazione che permetteranno ai suoi clienti di utilizzare un modem FTTH di loro proprietà.

I parametri da inserire sono i seguenti:

VLan: 835(data);

VLan: 836(voice);

Protocol: PPPoE;

PPPoE usr: benvenuto;

PPPoE pwd: ospite;

Encapsulation: LLC;

NAT: enabled;

COS data: 0 (IEEE 802.1 P);

COS voice: 5 (IEEE 802.1 P).

Infine, si ricorda che attualmente le offerte in fibra ottica FTTH possono essere attivate a: Milano, Bologna, Torino, Perugia, Bari, Napoli, Catania, Venezia, Cagliari, Padova, Palermo, Genova, Bresso, Opera, Buccinasco, Rozzano, Settimo Torinese, Sesto San Giovanni, Grugliasco, Orbassano, Collegno, Venaria Reale, Udine, Segrate, Prato, Forlì, Pescara, Pioltello, Vimodrone, Treviso, Matera, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sassari, Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Ancona, Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Pisa, Salerno, Grosseto, Brindisi, Parma, Piacenza, Vercelli, Verona, Forlì, Pavia, Firenze, Bollate, Rho, Alessandria, Rivoli, Livorno, Sondrio e Lecce.