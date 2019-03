Qualcomm, nuovi chip per gli smart speaker con IA

Filippo Vendrame,

Il mercato degli smart speaker è molto dinamico e Qualcomm vuole rendere ancora più smart e performanti questi prodotti che trovano sempre più spazio nelle case. La società ha quindi annunciato il lancio di nuovi SoC fortemente integrati e abilitati da IA e una piattaforma dedicata agli smart speaker per guidare l’evoluzione dell’audio smart. La presentazione è avvenuta durante l’appuntamento del Voice & Music tech day a San Diego.

Più nello specifico, Qualcomm ha annunciato il lancio del SoC QCS400. I SoC QCS400 sono progettati per speaker ancora più smart, soundbar home assistant e ricevitori AV che integrano compute, mesh Wi-Fi, BLE mesh, interfaccia utente vocale, tecnologia audio e supporto per Dolby Atmos, DTS e funzioni di sicurezza. In questi SoC Qualcomm Technologies porta le sue esclusive funzionalità di calcolo a consumi ridotti e alte prestazioni insieme alla sua esperienza senza eguali nell’ambito della tecnologia audio per aiutare a offrire soluzioni altamente ottimizzate e abilitate dall’intelligenza artificiale che sono progettate per applicazioni audio e IoT ancora più intelligenti.

Rahul Patel, senior vice president and general manager, connectivity, Qualcomm Technologies:

Questi nuovi SoC portano l’integrazione delle funzioni e le prestazioni energetiche per l’audio intelligente a un livello superiore rispetto alla nostra tecnologia precedente, consentendo ai produttori di superare più facilmente significative sfide tecniche e di sviluppare speaker e assistenti più intelligenti con un’interfaccia utente vocale più intuitiva, esperienze utente connesse e una qualità audio eccezionale. La nuova generazione di prodotti smart audio deve essere robusta, altamente interoperabile, ricca di funzionalità e intelligente, ma estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Qualcomm Technologies aiuta a soddisfare queste esigenze con i nostri nuovi SoC, che sono unici e completamente integrati per combinare elaborazione computazionale migliorata, accelerazione IA e distribuzione audio a bassa latenza in un singolo chipset. Queste soluzioni integrate sono progettate per ridurre i tempi di sviluppo di smart speaker, assistenti domestici e soundbar di nuova generazione.

Contestualmente, sempre per il mercato degli smart speaker, Qualcomm ha ufficializzato CSRA6640, una soluzione di amplificazione a chip singolo altamente integrata e flessibile con tecnologia di amplificazione digitale Qualcomm DDFA. Grazie alla sua architettura single-chip CSRA6640 offre un nuovo livello di integrazione pensato per abilitare la disponibilità commerciale dell’amplificazione classe D di livello superiore su form factor più piccoli e su prodotti di livello inferiore, aiutando i produttori a sviluppare speaker portatili ed efficienti che offrono una qualità audio veramente differenziata.