Microsoft Surface Days: sconti sino al 35%

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i Surface Days, un periodo promozionale all’interno del suo Microsoft Store durante il quale si potranno comprare i prodotti della linea Surface con interessanti sconti. Più nello specifico, la casa di Redmond offre sino al prossimo 4 aprile sconti anche del 35%. Non si tratta della classica promozione “svuota magazzino” in quanto gli interessati potranno trovare in offerta anche gli ultimi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 da poco arrivati sul mercato italiano.

Trattasi, dunque, di un’iniziativa molto interessante che permetterà a chi deve acquistare un nuovo computer Windows 10 di risparmiare cifre importanti. La vetrina delle offerte predisposta da Microsoft per questa occasione è molto ampia e contiene non solo i computer ma anche alcuni accessori. Se l’obiettivo è il nuovo 2-in-1 Surface Pro 6, la casa di Redmond permette di risparmiare sino a 250 euro. Sul nuovo Surface Laptop 2, invece, gli interessati potranno risparmiare sino a 290 euro. Sui potenti Surface Book 2, invece, il risparmio potrà arrivare sino a 600 euro.

Notevoli i risparmi anche sui Surface Pro 2017 e sui Surface Laptop di prima generazione. In promozione, anche se il risparmio è più limitato, il Surface Go. Tra gli accessori in sconto le Type Cover, la Surface Pen e l’Arc Mouse per Surface.

Il suggerimento, dunque, è quello di visionare con attenzione la ricca vetrina delle offerte di Microsoft per i suoi Surface per non lasciarsi scappare l’occasione di acquistare un nuovo device risparmiando cifre importanti.

Tutte le informazioni sulle modalità di pagamento e sui tempi di spedizione sono disponibili all’interno del Microsoft Store italiano.