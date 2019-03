Samsung Internet 9.2 con One UI e Dark Mode

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha rilasciato un importante aggiornamento per il suo browser. Samsung Internet 9.2, disponibile per il download sul Google Play Store, ha ricevuto un restyling estetico con l’adozione della nuova interfaccia One UI. Samsung ha inoltre aggiunto la modalità notturna e una tecnologia di anti-tracciamento che offre una maggiore protezione durante la navigazione.

Gli utenti che possiedono i nuovi Galaxy S10 e i “vecchi” top di gamma (Galaxy S9 e Note 9) aggiornati ad Android 9 Pie conoscono già l’interfaccia One UI. Il browser aveva tuttavia conservato il layout originario, per cui Samsung ha deciso finalmente di adottare il nuovo design. Innanzitutto è stata modificata l’icona dell’app per mantenere la consistenza del brand. Tutti i menu e le varie funzionalità sono stati spostati nella parte inferiore per renderli facilmente accessibili con una sola mano.

Il produttore coreano ha inoltre aggiunto il supporto per la modalità notturna (Night Mode), disponibile a livello di sistema operativo. Quando è attiva l’utente può scegliere la modalità scura (Dark Mode) nelle impostazioni del browser. Le pagine con testo nero su sfondo bianco verranno mostrate con testo bianco su sfondo nero.

Samsung ha introdotto infine una nuova funzionalità di protezione denominata Smart Anti-Tracking. Uno dei maggiori pericoli per la privacy deriva dal “cross-site tracking” effettuato dalle inserzioni pubblicitarie personalizzate. Alcuni tracker possono registrare le attività online degli utenti. Smart Anti-Tracking sfrutta il machine learning per identificare domini di terze parti e nega l’accesso ai cookie, bloccando quindi il tracciamento. La funzionalità deve essere attivata nelle impostazioni.

Samsung Internet 9.2 è basato su Chromium 67 e potrebbe essere uno dei browser che Google mostrerà agli utenti europei come alternativa a Chrome.