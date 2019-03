Tesla aumenta i prezzi delle sue auto elettriche

Filippo Vendrame,

Tesla ha aumentato i prezzi delle sue auto elettriche. Le Model 3, Model S e Model X adesso costano un po’ di più anche se ancora qualcosina di meno dei prezzi ufficiali di alcune settimane fa. Per capire la girandola dei prezzi delle auto elettriche dell’azienda di Elon Musk bisogna fare un passo indietro. A seguito del cambio delle politiche aziendali per quanto concerne il reparto vendite, con la annunciata chiusura di moltissimi store per puntare tutto sull’online, Tesla aveva deciso di riversare i risparmi ottenuti sulle sue autovetture riducendone i prezzi di acquisto.

Poco dopo, però, l’azienda di Elon Musk decise di cambiare ancora e di chiudere meno store di quelli preventivati. A causa di questa scelta che comporta un risparmio inferiore, Tesla aveva annunciato che avrebbe ritoccato al rialzo i prezzi delle sue autovetture. Cosa che avvenuta da pochissimo anche in Italia. Accendendo ai vari configuratori, è possibile verificare che la Tesla Model 3 parte adesso da 58.000 euro nella versione Long Range e da 69.100 euro per la variante Performance. Per quanto riguarda la Tesla Model S, la Long Range parte da 89.750 euro e la Performance da 98.400 euro.

Infine, la versione Long Range della Tesla Model X parte da 93.800 euro e la Performance da 102.600 euro. Tra gli optional, per tutti e tre i modelli, il “Pilota automatico” costa 3.500 euro, mentre le “Funzionalità di guida autonoma completa” 5.700 euro.

Nessuna variazione per la Model 3 Standard Range ancora non disponibile in Europa. Da evidenziare, invece, un dato curioso al momento senza spiegazione. Dal configuratore è sparita la variante Standard Range della Model S annunciata poche settimane fa.

Complessivamente, gli aumenti sono stati leggermente meno pesanti di quanto atteso. L’auspicio è che da adesso in poi ci sia più stabilità per quanto riguarda i costi delle auto elettriche di Tesla e che non si assista più a queste girandole di prezzi.