AOC e Philips per il Videogames Party 2019

Antonino Caffo,

Lo specialista dei display AOC e MMD, licenziatario dei monitor a marchio Philips, hanno rivelato una partnership tecnologica con il Videogames Party, che permette di sfidarsi nei più seguiti videogame del momento.

I due marchi forniranno i propri display per le postazioni di gioco: l’area eSports con 30 monitor ACO modello AG271QX e 2 AG352UCG, dedicati principalmente ai titoli competitivi; l’area gioco libero sarà dotata di 12 monitor Philips modello 436M6, dedicati al console gaming. Teatro della prima tappa l’Auchan di Cesano Boscone (Milano), dove il Videogames Party 2019 prenderà piede il 30 e 31 marzo prossimi. In tutto, il tour prevede 10 tappe fino a novembre 2019 in alcuni centri commerciali da Nord a Sud che aderiscono all’iniziativa.

I monitor

Gli AOC per il Videogames Party, fanno parte della linea Agon: l’AG271QX ha la sua forza nel design da 27 pollici, risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) e widescreen 16:9, che fornisce spazio per permettere al gamer di fruire di giochi nel formato originale. La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz e traduce i fotogrammi in un’esperienza di gioco fluida e reattiva, anche grazie a un tempo di risposta di 1 ms. Questo modello è anche dotato della funzione Shadow Control che illumina le aree scure di una scena e della modalità Low Blue Light di AOC che blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display.

L’altro modello AOC è AG352UCG6: schermo curvo da 35 pollici, risoluzione 3440 x 1440, Wide Quad HD (WQHD). La frequenza di aggiornamento è di 120Hz ed è particolarmente indicato per i giochi di racing, anche grazie alla tecnologia Nvidia G-sync, con la quale eliminare i problemi di screen-tearing e il saltellamento delle immagini per il ritardo di input. Il Philips Momentum 436M6VBPAB è il primo monitor della linea Philips Momentum progettato per i console gamer e dotato di risoluzione 4K UHD UltraClear per una resa ottima su un display da 43 pollici con tecnologia Quantum Dot. Supporta Adaptive Sync, tempo di risposta GtG di 4 ms e Low Input Lag per un gameplay veloce e senza strappi, illuminazione ambiglow immersiva e audio avanzato con DTS Sound. Il Momentum 436M6VBPAB è anche il primo display al mondo a raggiungere il nuovo standard Vesa DisplayHDR 1000, che consente di ottenere immagini più realistiche e brillanti con luminosità, profondità e sfumature di livello superiore.