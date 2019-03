Ebay abbraccia Google Pay

Filippo Vendrame,

Ebay ha annunciato un’importante novità. La nota piattaforma di aste online ha comunicato di aver aggiunto Google Pay come opzione di pagamento all’interno dell’applicazione Android. Il sistema di pagamento di Google potrà essere utilizzato anche per gli acquisti effettuati dai PC o dai browser web mobile. Secondo il comunicato ufficiale di eBay, la scelta di aggiungere Google Pay come opzione di pagamento sarebbe da ricercarsi nella volontà di accontentare gli utenti ed in particolare i Millennials che sempre di più utilizzano gli smartphone per fare acquisti sul Web.

Trattasi di una novità sicuramente molto interessante che amplia le opzioni di pagamento a disposizione degli utenti che prima erano legati quasi esclusivamente all’utilizzo di PayPal. Il comunicato ufficiale di eBay spiega anche che questa novità offrirà agli utenti un’esperienza di pagamenti rapida e semplificata visto che il check out viene effettuato senza lasciare la piattaforma. Utilizzando PayPal, invece, gli utenti vengono reindirizzati ad una pagina della piattaforma di pagamenti per finalizzare la transazione. Questo annuncio fa parte anche di un piano di più largo respiro di eBay di poter gestire la maggior parte dei propri pagamenti entro il 2021.

Google Pay si affiancherà a Apple Pay che è divenuta un’opzione per i pagamenti all’interno di eBay lo scorso anno. I servizi di Google Pay dovrebbero essere a disposizione di tutti entro il mese di aprile.

Entrambe le opzioni saranno rese accessibili al momento dell’acquisto per gli ordini effettuati presso i venditori iscritti alla nuova esperienza di pagamenti gestiti di eBay.

Alyssa Cutright, Vice Presidente del Global Payments, Billing and Risk di eBay:

Google Pay offre agli utenti un modo rapido, semplice e sicuro per pagare online. Offrire Google Pay come forma di pagamento è un altro passo importante verso una scelta ulteriore per i nostri clienti, in modo da proporre un’esperienza personalizzata in base alle proprie esigenze.