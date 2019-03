Samsung Galaxy A90 con schermo Notchless Infinity?

Luca Colantuoni,

Samsung ha programmato un evento per il 10 aprile che si svolgerà contemporaneamente in tre città (Bangkok, Milano e San Paolo). Uno dei protagonisti dovrebbe essere il Galaxy A90, il modello migliore della nuova serie che include già i Galaxy A50, A30, A20 e A10. Il produttore coreano ha inavvertitamente svelato che lo smartphone avrà uno schermo Notchless Infinity.

Il riferimento al display è stato scoperto sul sito indonesiano di Samsung. La pagina, prontamente rimossa, si può trovare nella web cache di Google. Non c’era nessuna immagine del Galaxy A90, ma si potevano leggere chiari indizi sul design. Nel testo erano indicate le parole “all screen” (tutto schermo), “no bezel” (nessuna cornice) e soprattutto “Notchless Infinity screen only available on Galaxy A90“. Lo smartphone avrà dunque uno schermo Infinity senza notch. Ciò esclude sicuramente i design Infinity-U e Infinity-V, ma non il design Infinity-O, come quello scelto per i Galaxy S10.

Il display Infinity-O con fotocamera in-display dovrebbe tuttavia rimanere un’esclusiva dei modelli di fascia alta. In base alle indiscrezioni che circolano da diversi giorni, il Galaxy A90 avrà una fotocamera pop-up rotante da 48 megapixel che fuoriesce dal bordo superiore. Lo smartphone dovrebbe avere inoltre uno schermo Super AMOLED, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Certa la presenza del lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 9 Pie con interfaccia One UI.

Nel corso dei prossimi giorni verranno probabilmente divulgate ulteriori informazioni, ma per la conferma ufficiale si dovrà attendere l’evento di Samsung del 10 aprile.