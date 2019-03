Samsung Galaxy S10 5G in vendita dal 5 aprile

Luca Colantuoni,

Samsung ha confermato che il Galaxy S10 5G sarà disponibile in Corea del Sud a partire dal prossimo 5 aprile. Non ci saranno preordini, quindi lo smartphone verrà immediatamente spedito agli utenti. Il nuovo top di gamma, annunciato durante l’evento Unpacked del 20 febbraio 2019, sarà dunque il primo dispositivo 5G ad arrivare sul mercato.

Il Galaxy S10 5G è stato utilizzato da Samsung al Mobile World Congress 2019 di Barcellona per mostrare il funzionamento della rete di nuova generazione. Lo smartphone integra il modem Exynos 5100 compatibile con lo standard 3GPP 5G NR, per cui supporta le frequenze sub-6GHz e mmWave. Durante la manifestazione spagnola è stata effettuata una connessione 5G utilizzando le frequenza di 3,5 e 28 GHz. L’attivazione delle nuove reti è attualmente in corso. La Corea del Sud lancerà i servizi 5G nelle prossime settimane, quindi il Galaxy S10 5G verrà commercializzato inizialmente nel paese a partire dal 5 aprile.

Il lancio ufficiale era previsto per fine marzo, ma c’è stato un piccolo ritardo a causa delle discussioni tra gli operatori telefonici e il governo coreano. Il Galaxy S10 5G ha ricevuto le certificazioni necessarie ed è pronto ad arrivare sul mercato. Gli utenti che acquisteranno lo smartphone tra il 5 e il 15 aprile riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds, un caricatore wireless e uno sconto del 50% sull’eventuale sostituzione dello schermo entro un anno dall’acquisto. Il prezzo non è stato svelato, ma si ipotizza una cifra di circa 1,5 milioni di won, pari a circa 1.200 euro.

Lo smartphone dovrebbe successivamente arrivare negli Stati Uniti. Verizon ha previsto il lancio dei servizi 5G in alcune città a partire dall’11 aprile. L’operatore telefonico offrirà ai sui clienti il Moto Z3 con il Moto Mod 5G. In Italia si dovrà attendere ancora qualche mese, probabilmente fino al terzo trimestre.

Il Galaxy S10 5G ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos 9820 o Snapdragon 855, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, due fotocamere frontali (10 megapixel e 3D Depth), quattro fotocamere posteriori (12, 16 e 12 megapixel, 3D Depth), lettore di impronte digitali in-display, batteria da 4.500 mAh con ricarica wireless inversa e Android 9 Pie con interfaccia One UI.