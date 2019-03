Campus Party Sparks: esport al prossimo livello

Filippo Vendrame,

Campus Party Sparks è il punto di contatto tra le aziende e le nuove generazioni. Con un team internazionale, costituito dallo staff dell’evento più grande al mondo sull’innovazione e creatività under 30, dai massimi esperti del settore a livello nazionale, nonché unici docenti di esport in Italia e dai migliori talenti globali impegnati nel filone competitivo di League of Legends, FIFA 19 e Fortnite, la nuova organizzazione offre un ecosistema completo sul mondo esport.

Campus Party Sparks nasce dall’incontro tra Games Kingdom e Campus Party, che ha deciso di investire le energie per creare una struttura in grado di divulgare la cultura degli esport a livello internazionale a 360° gradi, per connettere millennials e post millennials con un fenomeno in crescita esponenziale. Non solo intrattenimento, quindi, ma prospettive di lavoro per giovani talenti e servizi dedicati alle aziende, per fornire loro le competenze necessarie per costruire o strutturare la propria presenza nel settore esport. Il management del team è composto da Davide Strozzi, Amministratore delegato della società e Partnership Director di Campus Party Global; Francesco Albanese e Jan Nava, gli unici docenti in Italia della materia esports che già alcune scuole hanno integrato nel loro piano formativo, precedentemente fondatori di Games Kingdom e del Team 5 Hydra Esports.

Davide Strozzi, Amministratore Delegato di Campus Party Sparks:

Crediamo tanto negli esport, non solo come intrattenimento sportivo delle nuove generazioni, ma soprattutto in quanto cultura ed economia del videogioco. Vogliamo che Campus Party Sparks sia un’azienda di riferimento nel settore esport in ambito internazionale. Campus Party ospita da molti anni eventi esport in giro per il mondo, generando formazione, talenti e community appassionate. Campus Party Sparks è stata quindi la naturale conseguenza di un motore già avviato, un ecosistema che permetta ad una nuova generazione di connettersi con i lavori del futuro, formare i nuovi professionisti del settore partendo dalle scuole e arrivando ai corsi online ed aiutare le aziende ad utilizzare gli esport come strumento per raggiungere le nuove generazioni offrendo servizi su misura.

Cultura degli esport a 360°, quindi, come nuovo settore in cui operare a tutti i livelli, dalla formazione al talent boosting, dal team di campioni ai servizi per le aziende. A sostenere Campus Party Sparks in qualità di Partner Tecnico ​ASUS Republic of Gamers (ROG)​, indiscusso protagonista del settore con la sua ampia gamma di soluzioni dedicata ai gamer ed apprezzata da giocatori casual e pro di tutto il mondo, che ha abbracciato il progetto Campus Party Sparks condividendone le idee e gli ideali e mettendo la propria tecnologia al servizio del Team.

Composizione dell’ecosistema

La ​squadra esport​ di Campus Party Sparks è un team globale, formato da giovani promesse e nomi già conosciuti e apprezzati nell’universo esport. Player nazionali ed internazionali compongono le schiere delle squadre del brand, che vede all’opera i campioni di League of Legends, protagonisti del torneo di ​PG Nationals​, che hanno conquistato la prima posizione in classifica volando in semifinale (primi classificati), e i team di Fortnite e FIFA 19, anche loro con grandi successi alle spalle. Gabriel ‘Gabry’ Llaho, per FIFA 19, si è qualificato alla FUT Champions di Singapore, raggiungendo lo strepitoso risultato dell’unico italiano in Top 8 su Xbox. Nel mondo Fortnite, invece, Manuel ‘Return’ Grassi e Giulio ‘Nezak’ Vitelli oltre a conquistare l’audience con un palinsesto di streaming corposo, detengono il record italiano Win Streak in Duo, record Kills Italiano in Squad e rientrano nella top 3 Kills/Match in Italia.

Campus Party Sparks è anche ​formazione​, creando e proponendo progetti didattici per le scuole e progetti educativi personalizzati per le aziende. I corsi formativi offerti da Campus Party Sparks sono a tutti gli effetti materie scolastiche da “voto in pagella”: già all’attivo ​l’Istituto Politecnico di Bergamo, che in questi giorni ha creato il suo primo team di League of Legends, e l’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei. Corsi online​ e ​talent boosting ​anche per i players amatoriali e professionali che vogliono migliorare le proprie skills, nonché percorsi di formazione per figure professionali del mondo esport, dal team manager al graphic designer. Forti servizi anche per le aziende che vogliano fare il proprio ingresso nel settore esport, con consulenze su progetti esport più complessi e la creazione e gestione della sezione esport aziendale, per raggiungere la generazione millennial e post-millennial e molto altro.