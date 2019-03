Samsung Galaxy A70, schermo 20:9 e 8 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Samsung non ha atteso l’evento del 10 aprile per annunciare il nuovo Galaxy A70. Si tratta del quarto modello della serie dopo i Galaxy A50, A30, A20 e A10. Il produttore coreano ha elencato le principali caratteristiche dello smartphone, mentre per il prezzo si dovrà attendere ancora 15 giorni.

Il design del Galaxy A70 è identico a quello del Galaxy A50. Il telaio è stato realizzato in plastica con una finitura lucida simile al vetro e lati arrotondati, per la quale Samsung usa il termine “3D Glassic“. Lo schermo ha una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) con rapporto di aspetto 20:9, quindi adatto alla visualizzazione di film e altri contenuti multimediali. Nella parte superiore del display è presente un piccolo notch a goccia, da cui il nome Infinity-U scelto per indicare il tipo di pannello Super AMOLED.

Anche il Galaxy A70 possiede tre fotocamere posteriori, ma quella principale ha un sensore da 32 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.7. La fotocamera secondaria ha un sensore da 8 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare con apertura f/2.4. La terza da 5 megapixel (f/2.2) viene invece utilizzata per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 32 megapixel (f/2.0), la più alta tra i vari smartphone Galaxy.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core a 2 GHz, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Samsung ha confermato solo il supporto dual SIM per la connettività LTE, ma ci sono sicuramente i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e NFC.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida (25 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Per conoscere disponibilità e prezzi si dovrà attendere l’evento del 10 aprile.