Huawei P30 e P30 Pro, l’offerta di Wind

Filippo Vendrame,

Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono stati svelati dall’azienda cinese nella giornata di ieri dal prestigioso palcoscenico di Parigi. Questi nuovi smartphone Android puntano molto sulla componente fotografica che offre prestazioni davvero eccellenti. Un risultato possibile grazie alla collaborazione con Leica. Wind, brand di Wind Tre, ha già inserito all’interno dei suoi listini questi prestigiosi device consentendo ai suoi clienti di poterli acquistare a prezzo agevolato.

Huawei P30, l’offerta

Huawei P30 potrà essere acquistato in abbinamento con Wind Family a 12,99 euro al mese con un anticipo di 129,99 euro. Aderendo all’offerta con Findomestic sarà possibile avere il device senza alcun anticipo. Per i clienti Wind da più di un anno, lo smartphone sarà rateizzabile in rate da 14,99 euro al mese più un anticipo di 129,99 euro.

Huawei P30 Pro, l’offerta

Wind offre il device sia in versione da 128 GB che in quella da 256 GB.

Per quanto riguarda il Huawei P30 Pro 128 GB, con Wind Family si potrà avere a 16,99 euro al mese con un anticipo di 149,99 euro. Anticipo zero aderendo a Findomestic. Per i clienti dell’operatore da più di un anno, lo smartphone sarà acquistabile a 18,99 euro al mese più un anticipo di 149,99 euro.

Per quanto riguarda il Huawei P30 Pro 256 GB, l’offerta Wind Family prevede un eventuale anticipo di 169,99 euro, più una rata da 20,99 euro. Per i clienti da più di un anno, l’offerta prevede rate da 21,99 euro ed un anticipo di 169,99 euro.

Queste offerte possono essere attivate nei negozi Wind. La durata della rateizzazione è di 30 mesi.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore arancione.