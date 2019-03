Surface Hub 2, nuovi dettagli il 17 aprile

Filippo Vendrame,

Lo scorso maggio, Microsoft aveva annunciato il nuovo Surface Hub 2, un particolare dispositivo pensato esplicitamente per le sale riunioni delle aziende. Successivamente, il gigante del software aveva rivelato che avrebbe lanciato due modelli di questo dispositivo: il Surface Hub 2S e il Surface Hub 2X.

Nello specifico, Microsoft aveva comunicato che il Surface Hub 2S sarebbe stato commercializzato nel corso del 2019 ed il Surface Hub 2X nel 2020. Surface Hub 2S doveva essere visto come una sorta di evoluzione dell’attuale Surface Hub. Il Surface Hub 2X, invece, avrebbe portato diverse novità e chi nel frattempo aveva acquistato il Surface Hub 2S avrebbe potuto effettuare un upgrade hardware e software per poter disporre di tutte le ultime innovazioni senza dover cambiare il dispositivo. Prodotti molto interessanti di cui, però, da tempo non si parlava più.

Qualcosa, però, si starebbe muovendo e molto presto Microsoft potrebbe condividere ulteriori novità sui suoi nuovi Surface Hub 2. La casa di Redmond ha iniziato ad inviare alcuni inviti per un evento che si terrà a New York il prossimo 17 di aprile, un appuntamento espressamente dedicato ai Surface Hub 2. Molto probabilmente, questo evento si concentrerà sul Surface Hub 2S visto che la sua commercializzazione è prevista per il 2019 ma non è da escludersi che possa esserci qualche novità anche per il modello Surface Hub 2X.

Finalmente sarà possibile scoprire alcuni dettagli come i reali tempi di commercializzazione e soprattutto i prezzi finali. Inoltre, è probabile che Microsoft sveli anche qualche informazione tecnica in più sui suoi Surface Hub 2 visto che da questo punto di vista la società è stata molto attenta a non dire troppo.

Non rimane che attendere qualche settimana e scoprire quali novità ha da condividere Microsoft su questi innovativi prodotti.