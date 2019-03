From Software e Martin insieme per un videogioco?

Marco Locatelli,

Stando a quanto è trapelato in queste ore sul web, sembra che il popolare scrittore de Il Trono di Spade George R.R. Martin sia al lavoro su un nuovo videogioco insieme ad una software house americana piuttosto prestigiosa.

A riportare l’indiscrezione l’insider e giornalista Liam Robertson, secondo il quale il team di sviluppo che sta collaborando con lo scrittore fantasy sarebbe From Software, fresca, fresca della pubblicazione dell’ottimo Sekiro Shadows Die Twice.

A differenza di quanto possa suggerire il curriculum di From Software, i due non starebbero lavorando ad un titolo souls-like ma ciò non esclude la possibilità di trovarsi di fronte ad un titolo ambizioso. Sempre secondo Robertson, il gioco dovrebbe essere un open world pubblicato da Bandai Namco e che vede appunto la collaborazione di George R.R. Martin probabilmente per un ruolo chiave relativo alla stesura del plot narrativo del gioco.

Tutte illazioni anche se il giornalista si dice piuttosto sicuro della sua fonte. Il titolo in questione dovrebbe inoltre presentare alcune caratteristiche da gioco di ruolo, con un protagonista che sale di livello e impara nuove abilità spostandosi da un regno all’altro. La presenza di un grande maestro nella creazione di mondi e regni fantasy come George R.R. Martin dà sicuramente un valore aggiunto al progetto e alza di molto l’asticella dell’hype, hype per un videogioco di cui però, al momento, non si sa praticamente nulla.

L’occasione buona per annunciare il gioco potrebbe esser l’E3 2019 ma i tempi potrebbero non essere ancora maturi nemmeno per una presentazione alla prossima edizione della fiera losangelina. Non è chiaro ovviamente nemmeno se l’open world di Martin è destinato per le attuali console o per la prossima generazione.