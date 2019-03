Assistenza Apple: come funziona e numero verde

Marco Grigis,

Può capitare a tutti di dover contattare l’Assistenza Apple, per risolvere una problematica con un dispositivo di recente acquisto, ad esempio un difetto hardware o un malfunzionamento software. E la società californiana è nota per il livello di attenzione che riesce a conferire ai propri clienti, con un servizio d’assistenza che ogni anno raggiunge i massimi punteggi nelle varie survey mondiali dedicate alla customer satisfaction. Ma come funziona questa possibilità targata Apple e, soprattutto, quale è il numero verde a cui rivolgersi?

Comunicare con l’Assistenza Apple non è solo semplice, con tempi d’attesa solitamente molto ridotti, ma anche pratico. L’azienda mette infatti a disposizione diverse modalità di interazione, per rispondere alle necessità di ogni consumatore. È possibile approfittare di un contatto telefonico, ad esempio, ma anche scegliere la chat online, consultare le sezioni di self-help sul sito ufficiale o partecipare sulla Community Apple per confrontarsi con altri utenti. Di seguito, qualche informazione utile. Si ricorda come la maggior parte dei prodotti Apple veda incluso con l’acquisto 90 giorni di assistenza telefonica gratuita, nonché tutte le garanzie previste per legge. Per verificare la copertura di garanzia, è sufficiente collegarsi alla pagina di verifica sul sito Apple, immettendo il codice seriale del proprio prodotto.

Assistenza telefonica e numero verde

Per accedere al supporto telefonico Apple è sufficiente comporre l’800.915.904: si tratta di un numero verde, di conseguenza non verranno applicati costi telefonici, fatta eccezione per altri accordi con il proprio operatore. Se si fosse alla ricerca di assistenza per dispositivi della linea Beats, invece, è necessario chiamare l’800.906.952.

Se si necessita di parlare con un operatore per questioni non direttamente inerenti al funzionamento di un dispositivo oppure a un guasto – ad esempio, in caso si volesse finalizzare un’acquisto telefonicamente – è disponibile l’800.554.533 per Apple Store Online e il 800.915.911 per il settore business. La prima numerazione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 18. La seconda, invece, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

Altre modalità

Così come già accennato, l’Assistenza Apple può essere contattata non solo telefonicamente, ma anche approfittando di altri comodi mezzi. Ad esempio, è possibile aprire una richiesta online: dopo aver selezionato il prodotto in proprio possesso, e aver risposto ad alcune domande relative alla problematica riscontrata, si potrà inoltrare un breve messaggio agli operatori dell’azienda. Dalla stessa sezione è possibile scegliere di interagire direttamente con Apple via chat, con un tempo d’attesa solitamente inferiore ai due minuti, oppure prenotare un appuntamento presso il Genius Bar dell’Apple Store più vicino.

In caso non si fosse sicuri del tipo di intervento necessario, o si volesse verificare che altri utenti abbiano sperimentato la medesima problematica, utilissime sono le Community Apple sul forum ufficiale di supporto. In alternativa, si può tentare di procedere in modalità self-help, leggendo le numerosissime guide messe a disposizione dalla stessa mela morsicata.