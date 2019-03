Cos’è iotty, l’interruttore smart italiano

Antonino Caffo,

Arriva in Italia, dopo un certo periodo di “prova” negli Stati Uniti, iotty, un accessorio per la smart home davvero interessante. Nato dall’idea di Edoardo Cesari e Alberto Bacchin, il progetto partito da Porcia, in provincia di Pordenone, ha rapidamente gli Usa, imponendosi come alternativa di design a prodotti più rinomati.

Nella pratica, gli interruttori smart Wi-Fi iotty permettono di rendere immediatamente connesse non solo le luci ma anche un’altra serie di configurazioni interne. Ad esempio possono comandare un cancello automatico o interfacciarsi con il GPS dello smartphone, per capire quando azionare o spegnere qualcosa. Si va oltre dunque a prodotti simili di brand più rinomati, che hanno un solo scopo: collegarsi all’impianto di illuminazione. Il tutto si gestisce dall’app iotty per iOS e Android, dalla quale impostare scene e modalità, a seconda delle esigenze.

Lo sviluppo del nostro prodotto è stato caratterizzato fin da subito da un principio fondamentale, quello che la smart home dovesse essere accessibile a tutti, facile da installare, da gestire, integrabile con altre soluzioni ma con un costo alla portata di tutti e competitivo. Ci sono diversi prodotti apparentemente simili già circolazione, ma sono lontani dagli standard qualitativi e di design che la nostra azienda è in grado di offrire – ha detto Edoardo Cesari, co-CEO di iotty – il dispositivo si distingue infatti per le funzionalità evolute grazie al Wi-Fi integrato che non richiede l’utilizzo di impianti o centraline ausiliari, alla possibilità di personalizzazione e gestione tramite l’app di supporto e all’integrazione dei comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa. Non solo, ma a rendere unico l’interruttore iotty è l’elegante design, curato nei minimi dettagli e realizzato con i migliori materiali per aumentarne il valore estetico e la durevolezza nel tempo.

Interessanti i prezzi, che partono dai 70 euro e prevedono modelli da uno, due o tre pulsanti. Iotty è già in vendita online e anche su Amazon con spedizioni prossime.