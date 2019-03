Samsung annuncia un Galaxy Tab A Plus con S Pen

Luca Colantuoni,

Samsung ha svelato un nuovo tablet Android con supporto S Pen che sarà disponibile in alcuni paesi asiatici, in Nuova Zelanda e nel Regno Unito. Il Galaxy Tab A Plus (2019) è in pratica una versione più economica del Galaxy Tab A 10.1 (2019) annunciato in Germania a fine febbraio, in occasione del lancio del Galaxy Tab S5e.

Il nome alternativo del tablet, indicato nella pagina ufficiale sul sito Samsung Thailandia, è “Galaxy Tab A with S Pen 8.0”. SI intuisce dunque che lo schermo ha una diagonale di 8 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel. Samsung ha utilizzato un normale display TFT per ridurre i costi produttivi. Il pannello Super AMOLED è infatti riservato ai più costosi modelli della serie Galaxy Tab S. La dotazione hardware comprende un processore octa core Exynos 7904, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

L’alloggiamento per la S Pen è nell’angolo destro del bordo inferiore. La stilo ha una punta di 0,7 millimetri, pesa solo 2,8 grammi e non deve essere ricaricata. Inoltre ha ricevuto la certificazione IP68, quindi resiste all’acqua e alla polvere. Il tablet possiede fotocamere posteriore e frontale da 8 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Manca il lettore di impronte digitali. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh e offre un’autonomia fino a 11 ore di navigazione e 25 ore in conversazione. Samsung non ha specificato la versione del sistema operativo, ma probabilmente è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il tablet sarà disponibile in due colori: nero e grigio. Il prezzo non è stato comunicato.